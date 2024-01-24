توزيع جائزة طارق كامل بـ هندسة القاهرة

نظمت كلية الهندسة بجامعة القاهرة حفل توزيع جائزة الدكتور طارق كامل التي تأسست تكريما وتقديرا لجهوده في خدمة قطاع الاتصالات المصري.

القى الأستاذ الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة الكلمة الافتتاحية للحفل حيث رحب بالحضور ومهنئا للخريجين الحاصلين على الجائزة.

وأوضح عميد الكلية بأن المرحوم الدكتور طارق كامل خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة له ايادي بيضاء على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثمنا الإنجازات التي تحققت خلال فترة عمل وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤكدا على مكانة سيادته الدولية المرموقة.

كما أكد على ان توجه كلية الهندسة بجامعة القاهرة نحو انشاء جائزة باسم الدكتور طارق كامل جاء تقديرا وعرفانا وتكريما لسيادته وليكون قدوة ونبراسا لشباب الخريجين المتميزين من خريجي قسمي الحاسبات والاتصالات بالكلية.

وأوضح أنه قد تم تشكيل اللجنة المشرفة على الجائزة من السادة عميد كلية الهندسة، رئيس قسم هندسة الحاسبات، ا. د. سمير شاهين الأستاذ بقسم هندسة الحاسبات وعميد الكلية الأسبق، ا. د. عمرو بدوي الأستاذ بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاسبق بالإضافة الى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق، المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، الدكتورة غادة لبيب تائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار الى انه تقرر منح (4 جوائز) قيمة الجائزة الواحدة 50 ألف جنيه بالإضافة الى شهادة تقدير للاوائل من خريجي دفعة ٢٠٢٣ من جميع برامج الكلية المتخصصة في الاتصالات والحاسبات وهم:



• المهندس عصام وسام امين - اول برنامج هندسة الحاسبات بنظام الفصلين

• المهندس مايكل عوني جريس - اول برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بنظام الفصلين

• المهندس احمد ايهاب فرغل - هندسة الاتصالات/ الحاسبات تخصص رئيسي حاسبات بنظام الساعات المعتمدة

• المهندس مصطفي حسنين احمد موسي اتصالات/ حاسبات تخصص رئيسي اتصالات بنظام الساعات المعتمدة

كما القى الأستاذ الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، كلمة اسرة الراحل الدكتور طارق كامل، بحضور الدكتور ايمان العزب زوجة الدكتور طارق كامل، حيث قدم الشكر والتقدير لكلية الهندسة بالجامعة لإطلاقها جائزة باسم الدكتور طارق كامل لدعم المتفوقين، كما قدم الشكر والتقدير لكافة السادة الذين ساهموا في دعم الجائزة بما يضمن لها الاستمرارية، كما قدم التهنئة للحاصلين على الجائزة متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وألقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الأسبق كلمة مؤكدا على مكانة الدكتور طارق كامل المرموقة وانجازاته وجهوده في خدمة الوطن، كما أشار الى التواصل والتعاون الدائم الذي على كافة المستويات الشخصية والمهنية.



كما القى الدكتور عمرو بدوي، كلمة بمناسبة إطلاق الجائزة والهدف منها تقدير المتميزين من شباب الخريجين بكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال تعريفهم بنموذج يمثل قدوة يحتذى بها في حب الوطن ودعمه ومشيرا الى طبيعة العلاقة التي كانت تربطه والدكتور طارق كامل.

كما القى الدكتور سمير شاهين كلمة بهذه المناسبة مقدما الشكر والعرفان والتقدير للمرحوم الدكتور طارق كامل مشيرا الى جهودالفقيد في دعم كلية الهندسة جامعة القاهرة ايمانا منه بالدور الهام والرائد للكلية واساتذتها وخريجيها في دعم المسيرة العلمية والأكاديمية والعملية في مجالات الدولة المختلفة.

حضر الحفل العديد من محبي وأصدقاء الداعمين للجائزة حيث حضر المهندس رأفت هندي، الدكتورة هدى بركة، المهندس احمد مكي، والدكتور ناجي انيس والأستاذ محمد عبد الفتاح مدير مكتب المرحوم د. طارق كامل.

كلية الهندسة بجامعة القاهرة كانت قد تقدمت بطلب إطلاق جائزة باسم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق تمنح لأوائل خريجي الكلية من تخصصات هندسة الاتصالات والحاسبات، وقد وافق مجلس جامعة القاهرة على الطلب في شهر سبتمبر من عام 2021، وذلك من عوائد الصندوق الذي تم انشائه بتبرعات من أصدقاء وزملاء ومحبي المرحوم تقديرا وتكريما لجهوده في قطاع الاتصالات المصري.