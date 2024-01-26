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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من حسن ونعيمة إلى الراعي والنساء.. هكذا تغير شكل سعاد حسني| صور

سعاد حسني
سعاد حسني

يوافق اليوم ذكرى ميلاد السندريلا سعاد حسني، التي ولدت عام 1943 في القاهرة، وعاشت حوالي 58 عاما، قضت معظمها في تقديم أعمال سينمائية وصل عددها إلى 91 فيلما. 

 

ظهرت سعاد حسني في السينما المصرية وهي في سن صغيرة بعدما اكتشفها عبد الرحمن الخميسي، لتشارك في مسرحية هاملت، ثم قدمت أول عمل سينمائي لها وهو فيلم حسن ونعيمة مع محرم فؤاد. 

 

وكان آخر أفلام سعاد حسني هو الراعي والنساء الذي طرح عام 1991، وظهرت خلال أحداثه بشكل مختلف تماما ساعد على قرار اختفائها وسفرها للخارج، ووفاتها بعد ذلك بـ 10 سنوات في لندن. 

 

سعاد حسني تزوجت خلال حياتها خمس مرات، كان أول زواج لها، عرفيًا غير مثبت، من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي أثاره بعض من عائلتها والمقربين منها وأكده بعض الصحفيين المصريين مثل مفيد فوزي صديقه الذي أكد قيام هذا الزواج، مضيفًا خلال إحدى الندوات في الإسكندرية "إنه يحتفظ بمستندات وشريط كاسيت هام لهذه الواقعة ولكنه لا يريد استغلال مثل هذه القضايا الشخصية".

 

وظل هذا الزواج غير معترف به من قبل عائلتها إلى ما بعد وفاتها، حتى قالت "جانجاه عبد المنعم" أختها غير الشقيقة - عبر موقع الإنترنت الذي أنشأته حول سعاد - أن عائلتها اعترفت أخيرًا بزواج "سعاد" من عبد الحليم حافظ، وأضافته لقائمة أزواجها ليصبح عدد زيجاتها خمس زيجات.

 

 

تزوجت "سعاد" من المصور والمخرج صلاح كريم لمدة عامين تقريبًا حيث انفصلا في عام 1968، ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منهُ طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981. في السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما، إلا أنّهما انفصلا بعد عدة أشهر فقط من الزواج بسبب معارضة والدة "فطين".أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987 من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

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