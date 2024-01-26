نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت النجمة منى زكي على حضور العرض الأول لأحدث أفلامها "رحلة 404"

وظهرت منى زكي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود، من خامة التويد وبأزرار لامعة من الجانب وفتحة قصيرة، من العلامة التجارية Self Portrait، ويصل سعره إلى 380 جنيه سترليني، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري .

حرصت الفنانة منة فضالي مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

يعد شهر يناير من مواسم انتاج الزبدة البلدي وشرائها ولكن انتشرت طرق عديدة

ولذلك نكشف لكي حيلة بسيطة للتمييز بين الزبدة السليمة والمغشوشة

تنتشر البساريا بالشتاء حيث تعد موسم تخليلها وانتشارها بشكل كبير وقد حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء من سمكة بالبساريا مميتة