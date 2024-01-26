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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق وطريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة

الزبدة
الزبدة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سعره صادم.. فستان منى زكي القصير بـ"رحلة 404" يثير السوشيال ميديا

حرصت النجمة منى زكي على حضور العرض الأول لأحدث أفلامها "رحلة 404"

وظهرت منى زكي وهي ترتدي فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأسود، من خامة التويد وبأزرار لامعة من الجانب وفتحة قصيرة، من العلامة التجارية Self Portrait، ويصل سعره إلى 380 جنيه سترليني، أي ما يعادل 15 ألف جنيه مصري .

بالكاجول .. شاهد منة فضالي تشعل انستجرام بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة  منة فضالي مشاركة جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي  وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

طريقة لاكتشاف الزبدة المغشوشة من السليمة

يعد شهر يناير من مواسم انتاج الزبدة البلدي وشرائها ولكن انتشرت طرق عديدة

ولذلك نكشف لكي حيلة بسيطة للتمييز بين الزبدة السليمة والمغشوشة

تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

تنتشر البساريا بالشتاء حيث تعد موسم تخليلها وانتشارها بشكل كبير وقد حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء من سمكة بالبساريا مميتة

 

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