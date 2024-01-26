تحذير من شراء البساريا المنتشرة بالأسواق

تنتشر البساريا بالشتاء حيث تعد موسم تخليلها وانتشارها بشكل كبير وقد حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء من سمكة بالبساريا مميتة

وقالت شيرين "احذروا يا جماعة ارجوكم سمكة الارنب الغاية في السمية ذات السم القاتل تتواجد كثيرا مع سمك البساريا سمها يسبب شلل في الجهاز التنفسي وتحدث الوفاة خلال ساعات قليلة .

وعذرا لكل الي مقتنع إن سم هذه السمكة يكمن في كبدها فقط لأنه يوجد ايضا تحت الجلد في أحيان كثيرة يحدث تلوث لجسم السمكة بالكامل بهذا السم نتيجة طول التخزين واهتراء أحشاء السمكة ، أو التعامل الخاطئ أو عوامل أخرى .

من فضلك يا ربة المنزل افحصي البساريا جيدا ... كتير من حضراتكم بتخللوا البساريا بدون فحص ولا تنظيف للأحشاء .

لما تلاقيها في البساريا احذري من فضلك بلاش تستهلكيها ، والافضل الاستغناء عن كمية البساريا لأن سم هذه السمكة لا ترياق له .