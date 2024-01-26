بعد قصف المسيرة.. دانة جاز تعلق إنتاجها في السليمانية بالعراق

أعلنت شركة دانة غاز، اليوم الجمعة، تعليق الإنتاج في منشأة خور مور بالسليمانية شمالي العراق بعد قصف بمسيرة.

وقال مصدران لرويترز إن طائرة مسيرة مفخخة ضربت حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق فجر اليوم، مضيفين أن الانفجار أحدث أضرارا محدودة لكن لم يصب أحد.

وافتتحت شركة بيرل بتروليوم، وهي كونسورتيوم يضم شركة الطاقة دانة غاز ومقرها الإمارات العربية المتحدة، علامة تبويب جديدة وتمتلك شركة نفط الهلال التابعة لها حقوق استغلال حقلي خور مور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة بيرل بتروليوم للتعليق.



وفي حادث منفصل في وقت سابق من اليوم، قال جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار مفخخة كانت تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق.



ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات بدون طيار وصواريخ تشنها ميليشيات متشددة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، وكان معظمها على قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.