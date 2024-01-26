معاريف الإسرائيلية: حزب الليكود بقيادة نتنياهو خسر نصف قوته الانتخابية

كشف استطلاع رأي لصحيفة معاريف العبرية عن تضاعف شعبية المعسكر الرسمي في إسرائيل بقيادة بيني جانتس أكثر من 3 مرات، وخسارة حزب الليكود الحاكم لنصف قوته الانتخابية.

وبحسب استطلاع معاريف فإن “57% من الإسرائيليين يؤيدون تصعيد عائلات الأسرى حراكهم الشعبي ضد حكومة بنيامين نتنياهو"

وفي المقابل، أوضح الاستطلاع أن 52% من الإسرائيليين يؤيدون تولي جانتس رئاسة الحكومة مقابل 32% يؤيدون نتنياهو.

وفي وقت سابق، انتقدت صحيفة هآرتس العبرية نتنياهو ووصفته بأنه يخلق الأعداء لشن حرب في الشرق الأوسط ولإشعال المنطقة.

وقالت هآرتس في تقرير نشرته أمس الخميس: وصف بنيامين نتنياهو دور الوساطة القطرية نيابة عن الرهائن الإسرائيليين بأنه "إشكالي"، وهو ما يجر سلوكه في زمن الحرب إلى مستوى منخفض جديد - وهو ما يقول شيئًا لرجل لا يفهم مصطلحات مثل "الآداب العامة" أو قبول المسؤولية.

وأضافت الصحيفة العبرية باستهزاء وسخرية: هناك قصة قديمة عن رجل قتل والديه ثم طلب من المحكمة التساهل، وسأله القاضي "على أي أساس؟" أجاب الرجل الباكي: "أنا يتيم حزين".

وتسببت تسريبات نتنياهو عن الوساطة القطرية موجة من الغضب علي المستويين المحلي والدولي.