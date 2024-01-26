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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنشاء فرع جديد لـ مكتبة الاسكندرية في برج العرب

مدير مكتبة الإسكندرية
مدير مكتبة الإسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يتم التفكير حول إنشاء مبنى جديد للمكتبة في منطقة برج العرب، ومقترح تسميتها دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة، لافتًا إلى أن مكتبة الإسكندرية بها طاقة بشرية ضخمة، حيث يوجد بها 2400 موظف.
 

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وأضاف “زايد” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن مكتبة الإسكندرية هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد الكتب المرقمنة، حيث يصل عددها لأكثر من نصف مليون كتاب.
 

وأشار الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية إلى الرقمنة لا تقتصر فقط على رقمنة الكتب وإنما يتم رقمنة المخطوطات والخرائط والمجلات والصحف، مضيفًا أنه يتم عمل رقمنة للمتاحف أيضًا، وذلك من خلال التعاون مع الجانب الإيطالي، حيث تم رقمنة المتحف الموجود داخل مكتبة الإسكندرية، حيث يمكن من خلال تقنية "الميتا فيرس" يمكن رؤية المتحف وزيارته عن بُعد.

مكتبة الاسكندرية احمد زايد برج العرب الرقمنة رقمنة الكتب

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