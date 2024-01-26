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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يوضح حقيقة جس نبض واشنطن للتخلي عن مطالب بوتين بشأن أوكرانيا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه لا صحة على الإطلاق بأن روسيا تنوي التخلي عن المطالبة بوضع أوكرانيا المحايد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، تقرير بلومبرج بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يجس نبض" الولايات المتحدة لإجراء محادثات محتملة حول شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا وقد ينظر في إسقاط المطالب الرئيسية بشأن الوضع الأمني لأوكرانيا.

قال تقرير بلومبرج إن بوتين "يختبر الوضع" بشأن ما إذا كانت واشنطن مستعدة للدخول في محادثات، وقد تواصلت مع الولايات المتحدة عبر قنوات غير مباشرة.

واستشهدت الوكالة الأمريكية بشخصين مقربين من الكرملين يقولان إن بوتين "قد يكون على استعداد للنظر في إسقاط الإصرار على الوضع المحايد لأوكرانيا وحتى التخلي في نهاية المطاف عن المعارضة لعضوية الناتو- التي كان تهديدها مبررا روسيا مركزيا للحرب".

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت موسكو مستعدة حقا للتخلي عن مطالبها بشأن الحياد وحلف شمال الأطلسي ليجيب "لا، هذا تقرير خاطئ"، مضيفا أنه "لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق".

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