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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات الخاصة والأهلية

طلاب مدارس
طلاب مدارس

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، وبنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، وبدأ التقديم السبت الموافق 13 يناير 2024 ويستمر لمدة أسبوعين.
 
 

وفيما يلي الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لكليات الحاسبات والمعلومات:
 

62% للجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة.

61٪ لجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

60٪ لجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

الجامعات الأهلية: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).
 

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط  التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.
 

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

- تنسيق كليات الإعلام 53%.

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق كليات الآثار 53%.

- تنسيق كلية الحقوق 53%.

- تنسيق كلية التمريض 53%.

- تنسيق علوم سينمائية 53%.

- تنسيق السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق التربية 53%.
- تنسيق الاقتصاد والعلوم السياسية 53%.

- تنسيق كليات علوم الحاسب 60%.

- تنسيق كليات الطب البيطري 68%.

- تنسيق كليات الهندسة 68%.

- تنسيق كليات الصيدلة 72%.

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق كليات طب الأسنان 78%.

- تنسيق كليات الطب البشري 80%
 

تنسيق كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية 2023

وأوضحت الجامعات الأهلية والخاصة أنه يتم قبول الطلاب للدراسة في كليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية بحد أدني 80% و77%.

تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية

ويتم قبول الطلاب بكلية طب الأسنان بحد أدنى 78% و76%، وذلك فى الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، وكما يتم قبول الطلاب للدراسة في جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحد أدني 74%.

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