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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة مصر والكونغو

صدى البلد

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي، موقف اللاعب إمام عاشور، من المشاركة في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية التي ستقام يوم الأحد المقبل في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.


وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إمام عاشور تعافي من إصابته وغادر المستشفى ولحق بمعسكر الفراعنة ظهر اليوم.


وأوضح إيهاب الكومي، إن إمام عاشور رغم تعافيه من إصابته لن يلحق بمباراة الكونغو الديمقراطية، نظرا لأن حالته تقتضي الراحة لمدة 6 أيام قبل المشاركة في المباريات من جديد.


وأفاد الكومي إن تشكيل المنتخب المصري في مباراة الكونغو الديمقراطية ستشهد العديد من التغييرات، بناء على وجهة نظر فنية من جانب المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعب أمام عاشور الكونغو الديمقراطية المدرب البرتغالي برنامج الماتش

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