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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لجناح الأزهر بمعرض الكتاب بفقرات فنية مميزة.. صور

فقرات فنية في جناح
فقرات فنية في جناح الأزهر

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، حيث قدم طلاب الأزهر الشريف من مناطق جنوب الصعيد بالأقصر وأسوان وقنا، بجناح الأزهر، فقرات فنية مميزة وأناشيد وابتهالات دينية، وعروض حول السنة النبوية وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعم القضية الفلسطينة.

تهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى تقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية التي تشغل بال رواد المعرض.

ويشارك الأزهر الشريف، للعام الثامن على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب الازهر الشريف طلاب الأزهر جناح الأزهر

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