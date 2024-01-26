عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

90 دولارا للبرميل|ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غـ زة

اسعار النفط العالمية
اسعار النفط العالمية

أذاعت فضائية أكسترا نيوز بغرفة الأخبار تقريرا مفصلا عن "تراجع أسعار النفط عالميا"، لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة هذا ما اكدته مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والتى توقعت إرتفاع اسعار النفط العالمية الى ٩٠ دولار للبرميل بسبب استمرار العداون وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

 تراجع مخزون النفط  عالميا

تزامنت تلك التوقعات مع إرتفاع اسعار العقود الآجلة للنفط على اعلى مستوياتها منذ حوالي شهر بعد إعلان ادارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط بأكثر من التوقعات واعلان الصين خطط لتحجيز اقتصادها.

تراجع مخزون النفط الأمريكي

وأشارت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية الى تراجع مخزون النفط الخام الامريكي بمقدار ٩.٢٣٣ ملايين برميل ، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار ٩٢٠ الف برميل إلى ٣٥٦.٥ مليونا.

التوترات الجيوسياسية أزعجت التجارة العالمية

ويكافح النفط للخروج من نطاق تداول ضيق هذا الشهر في دل التوترات الجيوسياسية التي ازعجت التجارة العالمية والتي عوضتها المخاوف من ان نمو الامدادات الخام سيظل قويا من المنتجين من خارج أوروبا.

وفي خطوة من شأنها دعم امال التعافي الاقتصادي، أعلن المركز الصيني خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدي البنوك .

تراجع مخزون النفط الخام الامريكي النفط الخام مخزون النفط الخام التوترات الجيوسياسية الشرق الاوسط العدوان الإسرائيلي أسعار النفط العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

ترشيحاتنا

علي معلول يتحدث لأول مرة عن إعتزاله اللعب الدولي مع تونس

العدل الدولية: 16 صوتا يؤيدون إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة

خلال شهر.. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بتقديم تقريرعن الأوضاع بغزة

أول تعليق من جنوب أفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

حكمت لصالح الإنسانية.. أول تعليق لوزير خارجية فلسطين على قرار العدل الدولية

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ