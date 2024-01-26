90 دولارا للبرميل|ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غـ زة

أذاعت فضائية أكسترا نيوز بغرفة الأخبار تقريرا مفصلا عن "تراجع أسعار النفط عالميا"، لم يسلم قطاع النفط من تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة هذا ما اكدته مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية والتى توقعت إرتفاع اسعار النفط العالمية الى ٩٠ دولار للبرميل بسبب استمرار العداون وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

تراجع مخزون النفط عالميا

تزامنت تلك التوقعات مع إرتفاع اسعار العقود الآجلة للنفط على اعلى مستوياتها منذ حوالي شهر بعد إعلان ادارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط بأكثر من التوقعات واعلان الصين خطط لتحجيز اقتصادها.

تراجع مخزون النفط الأمريكي

وأشارت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية الى تراجع مخزون النفط الخام الامريكي بمقدار ٩.٢٣٣ ملايين برميل ، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمقدار ٩٢٠ الف برميل إلى ٣٥٦.٥ مليونا.

التوترات الجيوسياسية أزعجت التجارة العالمية

ويكافح النفط للخروج من نطاق تداول ضيق هذا الشهر في دل التوترات الجيوسياسية التي ازعجت التجارة العالمية والتي عوضتها المخاوف من ان نمو الامدادات الخام سيظل قويا من المنتجين من خارج أوروبا.

وفي خطوة من شأنها دعم امال التعافي الاقتصادي، أعلن المركز الصيني خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدي البنوك .