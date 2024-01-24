بـ 0.97%.. ارتفاع أسعار النفط العالمية

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي، اليوم الأربعاء، 72 سنتا أو 0.97% لتبلغ عند التسوية 75.09 د/ب .

وارتفع خام العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 49 سنتا أو 0.62% لتبلغ عند التسوية 80.04 د/ب.

وبحسب رويترز، انخفض عقد أقرب استحقاق لشهر مارس لخام برنت بمقدار أربعة سنتات ليصل إلى 79.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 1109 بتوقيت جرينتش كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أيضا ليصل إلى 74.41 دولار للبرميل.

وقال رئيس بنك الشعب الصيني (محافظ البنك المركزي) بان قونغ شينغ اليوم الأربعاء إنه سيصدر قرارا بخفض الحد الأدنى للاحتياطيات النقدية في البنوك اعتبارا من الخامس من فبراير ، وهو أول خفض من نوعه هذا العام مع تعزيز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 6.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يناير لكن مخزونات البنزين زادت بمقدار 7.2 مليون برميل مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، البيانات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأثر ارتفاع الدولار على أسعار النفط مع تراجع الطلب من المشترين بعملات أخرى حيث يتعين عليهم دفع المزيد مقابل النفط المقوم بالدولار.. ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة كبرى، قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع اليوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة في ظل قوة الاقتصاد الأمربكي.

وقال فيكاس دويفيدي الخبير المختص في الطاقة العالمية في ماكواري في مذكرة “لولا التوتر الجيوسياسي الحالي، لانخفضت أسعار النفط بشكل كبير. بمرور الوقت، نتوقع أن تنفصل مخاطر الإمداد عن مخاطر الصراع، على غرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف “إذا لم يتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، نتوقع أن يبقى سعر النفط الخام ضمن النطاق الحالي خلال الربع الأول من عام 2024 ولا نتوقع أي انخفاض في الإمدادات”.

وشنّ تحالف مكون من 24 دولة بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة على مقاتلي الحوثي في اليمن أمس الثلاثاء.. وقالت بريطانيا في بيان مشترك إن الضربات تهدف إلى وقف هجمات الحوثيين على التجارة العالمية.

وقالت الولايات المتحدة إن الحوثيين المتحالفين مع إيران شنوا 26 هجوما منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني على سفن تجارية في البحر الأحمر الذي كان يمر منه حوالي 12% من تجارة النفط العالمية قبل تلك الهجمات.

وفيما يتعلق بالإمدادات، تمت إعادة تشغيل حقل الشرارة النفطي في ليبيا الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في 21 يناير بعد توقف بسبب احتجاجات منذ بداية يناير.

وقالت هيئة معنية بخطوط الأنابيب في ولاية نورث داكوتا، ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، إن الولاية استأنفت إنتاج بعض كميات النفط بعد انقطاع بسبب الطقس.

لكن الإنتاج ما زال منخفضا بمقدار 300 ألف برميل يوميا.. وفي منتصف يناير، تراجع الإنتاج بمقدار 425 ألف برميل يوميا بسبب البرد القارس