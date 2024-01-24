الخارجية الأمريكية: المساعدات المقدمة لغزة غير كافية.. ونريد السماح بدخول المزيد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الخطوات المتخذة حتى الآن لإيصال الغذاء والإمدادات إلى غزة ليست كافية وواشنطن تريد السماح بدخول المزيد.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع إسرائيل للإفراج عن كافة المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنه لا بد من حماية المدنيين ومنشآت الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تأسف لهجوم استهدف مركزا تابعا للأونروا في خان يونس.

وجددت الخارجية الأميركية، تأكيدها على ضرورة احترام مرافق الأمم المتحدة وحماية العاملين في المجال الإنساني.