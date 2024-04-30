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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد زيارته للصين.. إيلون ماسك يحقق مكاسب كبيرة.. ما القصة؟

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك

حقق الملياردير إيلون ماسك أرباحًا قدرت بـ 10 مليارات دولار ليصل إجمالي ثروته الصافية إلى 202 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات. 

 

وتأتي أرباح إيلون ماسك على خلفية زيارته للصين، حيث ارتفعت أسهم شركته “Tesla” تسلا في السوق الصينية، وذلك بعدما واجهت فترة عصيبة من التراجع منذ بداية العام الحالي. 

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وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 12٪ في تعاملات أمس الاثنين بعد أن قام إيلون ماسك بزيارة غير معلنة للصين للقاء رئيس مجلس الدولة، لي تشانج. 

 

وعكست الطفرة ما يقرب من شهرين من الخسائر الناجمة عن ضعف مبيعات تسلا، وتسريح العمال الجماعي، واستقالة المسؤولين التنفيذيين، والأرباح الضائعة. 

 

ووافقت السلطات الصينية مبدئيًا على خطط تسلا لإطلاق تقنية القيادة الذاتية الكاملة بالكامل في البلاد. وستنشر الشركة التقنية باستخدام خدمات الملاحة ورسم الخرائط من Baidu، بناءً على الشراكة القائمة القائمة منذ عام 2020. 

 

وقالت الرابطة الصينية لمصنعي السيارات المدعومة من الحكومة إن طراز Tesla 3 وModel Y متوافقان مع متطلبات أمن البيانات في الصين. .

 

 

إيلون ماسك Tesla تسلا الصين

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