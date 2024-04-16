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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يخطط لفرض رسوم على مستخدمي X .. تفاصيل

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك المالك لمنصة X

يخطط الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X لفرض رسوم على مستخدمي المنصة الجدد، لتمكين النشر على الشبكة الاجتماعية والحد من مشكلة الروبوتات.

وردًا على أحد المستخدمين ، قال إيلون ماسك إن فرض رسوم بسيطة على الحسابات الجديدة هو "الطريقة الوحيدة" لوقف "هجوم الروبوتات".

كما أكد ماسك في تغريدة له أن الحسابات الجديدة ستكون قادرة على النشر بعد ثلاثة أشهر من إنشائها دون دفع رسوم. 

ولا توجد تفاصيل في الوقت الحالي حول متى سيتم تطبيق هذه السياسة وما هي الرسوم التي قد يتعين على المستخدمين الجدد دفعها. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منصة X إن النظام الأساسي بدأ عملية تطهير كبيرة لحسابات البريد العشوائي، محذرة المستخدمين من أن عدد متابعيهم قد يتأثر. 

إيلون ماسك فرض رسوم منصة X مستخدمي X مشكلة الروبوتات

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