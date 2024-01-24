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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالقون على قارب منذ أيام .. قبرص تعلن إنقاذ 60 سوريًا

صدى البلد

أعلنت السلطات القبرصية ، اليوم الأربعاء، إنقاذ 60 ​​مهاجرا سوريا من قارب صغير قبالة قبرص، بعد أن تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، بينهم ثلاثة أطفال ورجل عثر عليهم فاقد الوعي على متن القارب.


وأرسلت السلطات مروحيات إنقاذ وسفن دورية بعد أن أبلغت سفينة تجارية عن رؤية قارب صيد خشبي صغير على بعد حوالي 30 ميلا بحريا قبالة كيب جريكو، أقصى نقطة في جنوب شرق قبرص.

وقال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص إن جميع المهاجرين نُقلوا إلى المستشفى، بما في ذلك الأربعة الذين عثر عليهم فاقدي الوعي وثلاثة أصيبوا بكسور في الأطراف السفلية. وقال المسؤولون إنهم جميعا كانوا يعانون من الجفاف.


وقال المسؤولون إن ركاب القارب، وجميعهم سوريون، أبحروا من لبنان في 18 يناير/كانون الثاني.
وقال مسؤولون قبارصة إن الحادث سلط الضوء على المخاطر غير الضرورية التي يتعرض لها الأشخاص مع شبكات التهريب، وقالوا إنها ستثير القضية مرة أخرى في اجتماع غير رسمي لوزراء العدل والشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وذكرت جماعة ألارم فون الحقوقية التي تصدر تنبيهات للمهاجرين الذين يواجهون محنة يوم الأحد أن أقاربهم المعنيين اتصلوا بهم بعد فقدان الاتصال بسفينة تقل ما بين 50 إلى 60 شخصًا غادرت لبنان في 18 يناير.


وتقع قبرص على بعد حوالي 100 ميل (185 كم) غرب لبنان وسوريا. 

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت زيادة في عدد الوافدين من كلا البلدين، مما أثار المخاوف في نيقوسيا من زيادة الهجرة إذا اجتاحت التوترات في الشرق الأوسط المنطقة الأوسع.

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو في بيان 'هذا للأسف دليل على ما قلناه مرارا وتكرارا بشأن المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يقعون ضحايا للمتاجرين'.


وقال إنه سيكرر لنظرائه في الاتحاد الأوروبي موقف قبرص بأن الكتلة يجب أن تفكر في إعلان أجزاء من سوريا آمنة، الأمر الذي سيسمح للسلطات بإعادة الأشخاص الذين يصلون من هناك.
وفي البحار الهادئة، يمكن أن يستغرق قارب صيد صغير من لبنان إلى قبرص ما بين 18 إلى 20 ساعة، عابراً مياه يمكن أن يصل عمقها إلى 3 كيلومترات وفي ظروف معروفة برياح متقلبة وأمواج مفاجئة.

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