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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: البحر الأحمر شهد أكثر من 40 هجوما منذ نوفمبر

صدى البلد

قال وزير الدفاع البريطانية جرانت شابس، اليوم الأربعاء،إن هناك أكثر من 40 هجوما شهدتها مياه البحر الأحمر منذ نوفمبر العام الماضي.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، أن جماعة الحوثيون ينسون أن إمداداتهم من إيران أيضًا بخطر بسبب الوضع الحالي.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني، أن العمليات في البحر الأحمر هي لحماية التجارة العالمية، واصفاً الحوثيون بمجموعة قراصنة تدعمهم إيران.


وأشار وزير الدفاع البريطاني إلى ضرورة أن يدرك العالم خطورة إيران.

وتابع وزير الدفاع البريطاني: "الحوثيون يزعمون أنهم يدعمون حماس لكن تاريخهم يثبت العكس".

وأختتم وزير الدفاع البريطاني، بأن المخاطر على الملاحة العالمية في البحر الأحمر مستمرة.

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