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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الآن | الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عربية ، اليوم الأربعاء، بشن قوات الاحتلال الإسرئيلية قصف عنيف على مناطق في قطاع غزة الآن.

وفي هذا السياق ، فقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الوضع كارثي في قطاع غزة وعدد العاملين في المؤسسات الطبية انخفض إلى 5%، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الصحة العالمية إنه تم تسجيل 660 هجوما على المؤسسات الصحية نصفها تقريبا في شمال غزة، وإن الهجمات على المؤسسات الصحية خرق سافر للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أنه ما زال الاستهداف مستمرا ومعه قطع الإمدادات الطبية والوقود، ذاكرة أن المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية، معتبرة أنه لا حل إلا بوقف فوري للاعتداءات وفتح أكثر من معبر لتمرير الدعم.

اعتداء الإمدادات الطبية اعتداءات الصحة العالمية قصف ​قطاع غزة​

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