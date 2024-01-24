كتائب القسام تعلن استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس.

كما قالت كتائب القسام تمكن مقاتليها من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة، وإيقاعها بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود غرب مدينة خانيونس.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، في وقت سابق من اليوم ، استهداف ما يزيد على 15 جنديًا إسرائيليا تحصنوا داخل منزل غرب مدينة خان يونس.

وقالت كتائب القسام في بيانها : "تمكنا من استهداف قوة صهيونية تزيد على 15 جندياً تحصّنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

ومنذ الصباح وحتى اللحظة أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 9 آليات صهيونية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بينها ناقلة جند و3 جرافات و5 دبابات بقذائف "الياسين 105"، ودك مجاهدوها تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.