عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام، اليوم الأربعاء، استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس.

كما قالت كتائب القسام تمكن مقاتليها من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال بالعبوات الناسفة، وإيقاعها بين قتيل وجريح، ومن ثم الاشتباك مع قوة إسناد حضرت للمكان والإجهاز على ما يزيد عن 10 جنود غرب مدينة خانيونس.

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، في وقت سابق من اليوم ، استهداف ما يزيد على 15 جنديًا إسرائيليا تحصنوا داخل منزل غرب مدينة خان يونس.

وقالت  كتائب القسام في بيانها : "تمكنا من استهداف قوة صهيونية تزيد على 15 جندياً تحصّنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

ومنذ الصباح وحتى اللحظة أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 9 آليات صهيونية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بينها ناقلة جند و3 جرافات و5 دبابات بقذائف "الياسين 105"، ودك مجاهدوها تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.

إسرائيليا إسرائيلي العبوات الناسفة الاحتلال المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني الفلسطينية الفلسطينى الياسين 105

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

قرار عاجل ضد شبكة فساد مسئولين بوزارة الري.. خاص

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

بسمة وهبة توجه رسالة للفنانة المتسببة في طلاق العوضي.. ماذا قالت؟

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

موضوعات متعلقة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

أردوغان : ندعم إيران في مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية لمواجهته

وزير الدفاع البريطاني: البحر الأحمر شهد أكثر من 40 هجوما منذ نوفمبر

شركة ميرسك تعلن ابتعاد سفينتين عن مضيق باب المندب بعد انفجارات قريبة

بلجيكا تعلن إرسال فرقاطة إلى البحر الأحمر ضمن المهمة الأوروبية

عالقون على قارب منذ أيام .. قبرص تعلن إنقاذ 60 سوريًا

الآن | الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا على قطاع غزة

مقتل 21 جنديا.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازي

ترشيحاتنا

العالم يدق ناقوس الخطر.. روسيا تكشف عن موقفها من الاستعداد لحرب كبرى

كتائب القسام تعلن استهداف 6 آليات إسرائيلية في خان يونس

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

التلفزيون الإسرائيلي: الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من "نتنياهو"

لو عاوز عربية.. كيفية الحصول على قرض السيارة من بنك ناصر

لتعيينهم.. دعاوى قضائية تطالب بضم قدامى خريجي الصيادلة لقرار وزير الصحة الحديث|مستندات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

بمليون ونصف .. ياسمين صبري ترتدي ساعة بسعر خرافي تشعل السوشيال ميديا

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

كنت زي القمر.. تشويه وجه ريهام سعيد على يد طبيب تجميل مشهور

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ