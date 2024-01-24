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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تستنكر الهجوم على مركز تدريب للأونروا في خان يونس

صدى البلد

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف مركز تدريب للأونروا في خان يونس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تأسف لهجوم استهدف مركزًا تابعاً للأونروا في خان يونس.

وجددت الخارجية الأمريكية، تأكيدها على ضرورة احترام مرافق الأمم المتحدة وحماية العاملين في المجال الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الخطوات المتخذة حتى الآن لإيصال الغذاء والإمدادات إلى غزة ليست كافية وواشنطن تريد السماح بدخول المزيد.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل مع إسرائيل للإفراج عن كافة المحتجزين في قطاع غزة.

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