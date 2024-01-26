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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

للعام الخامس على التوالي.. واعظات الأزهر يتألقن في ركن الفتوى ويستقبلن الجمهور

واعظات الأزهر
واعظات الأزهر

شاركت واعظات الأزهر للعام الخامس في معرض الكتاب للإجابة على استفسارات وأسئلة الجمهور وذلك بجناح الأزهر الشريف وركن الفتوى.

جدير بالذكر أنه قد تم تدريب الواعظات تدريبات مكثفة نظرية وتطبيقية على يد علماء الفتوى بالجامع الأزهر الشريف وكانت التدريبات على تعريفهم معنى الفتوى ومهارات الإفتاء وكيفية توصيف السؤال وتكييفه وكيفية فهم حال السائل ومراعاته والإجابة عليه بما يتناسب مع فئته العمريه ونوعه وبيئته الاجتماعية ومؤثراته النفسية .

ويستقبل ركن الفتوى يوميا أعداد كبيرة جدا من المستفتين باختلاف أعمارهم وجنسياتهم وتتنوع الفتاوى بين القديمة والمعاصرة في العبادات والمعاملات وعمليات التجميل والقضايا المستحدثة وفقه النوازل والتعامل مع الابتلاءات وكثرت الأسئلة عن فلسطين وواجبنا نحو إخواننا في غزة .

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واعظات الأزهر استفسارات أسئلة الجمهور جناح الأزهر

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