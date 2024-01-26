برلمانية: 25 يناير مناسبة لتذكر التضحيات العظيمة لرجال الشرطة

هنأت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، قائلة انها مناسبة لتذكر التضحيات العظيمة التي قام بها رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وكرامته.

ونوهت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، بالذكرى التي تستعيد من خلالها مصر، تاريخا يخلد دور رجالًا تصدوا ببسالة ضد احتلال الإنجليز الغاشم وما زالوا يقدمون التضحيات حفاظاً علي الجبهة الداخلية للبلاد، جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة والأجهزة المعنية، فمصر أبية صامدة أمام كافة التحديات والأزمات بفضل شعبها وشبابها وأبطالها من الشرطة والجيش.

ووجهت التمامي، التحية للجهود والتضحيات العظيمة التي قدمها رجال الشرطة، على مر العصور مشيدة بوقفتهم أمام الفوضى بعد أحداث 2011 وتصديهم طوال السنوات الماضية لموجة الارهاب.

ونوهت عضو مجلس النواب، بالدور البطولي الذي قدمه رجال الشرطة ولشهداء رجال الأمن في مصر على مدى السنوات.



واختتمت التمامي، بالإعراب عن تقديرها الشديد لرؤية القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي وقيادته للوطن، والعمل على تعزيز دور رجال الشرطة ومساندتهم واستعادة عافية الوطن في دولة قوية رائدة انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.