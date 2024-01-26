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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس جيدا| أول تعليق من مدرب مانشستر يونايتد على رحيل كلوب عن ليفربول

كلوب
كلوب

قال الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الذي قرر ترك منصبه بنهاية الموسم الحالي.

وظل كلوب في منصبه عدة أعوام، وترك أثرا هائلا في كرة القدم الإنجليزية، وقاد ليفربول للفوز بلقب البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي أقيم قبل مواجهة نيوبورت كونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي: "هذا ليس جيدا للدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لقد صنع حقبة هناك، وبنى ليفربول وأعاد النادي إلى حيث ينتمي، لذا تهانينا له على ذلك، لقد قام بعمل رائع في ليفربول".

وأعرب تين هاج عن تعاطفه مع كلوب قائلا: "9 سنوات هي فترة طويلة.. أعتقد أنها فترة من البناء وتحقيق الأهداف، ولكن أعتقد أيضا أنها فترة من النكسات والدخول في فترات صعبة".

وأردف: "الدوري الإنجليزي مكثف للغاية، بالإضافة إلى كرة القدم على الصعيد الأوروبي، عندما تكون هناك لمدة 9 سنوات، فهي فترة طويلة وأستطيع أن أفهم أن طاقته تنفد وهذه إحدى أسباب تنحيه".

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