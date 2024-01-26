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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعلن موعد تشييع جنازة العامري فاروق

العا
العا

تقام صلاة الجنازة على الوزير العامرى فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة. 

وكان العامرى فاروق قد وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة منذ أكثر من شهرين اثناء أداء عمله بالنادى الأهلى، دخل على أثرها أحد المستشفيات.

ونعى النادي الأهلي في بيان إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.

في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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