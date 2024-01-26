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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلي تعين الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدربا جديدا للمنتخب

الأرجنتيني ريكاردو
الأرجنتيني ريكاردو جاريكا

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدربا جديدا للمنتخب الوطني، خلفا لمواطنه إدواردو بيريزو.

ويقع على عاتق جاريكا، المدرب السابق لمنتخب بيرو، مسؤولية قيادة تشيلي خلال مسابقة كوبا أمريكا، التي ستقام في الولايات المتحدة، خلال الفترة الممتدة بين 20 يونيو و16 يوليو 2024، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد التشيلي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الشغف والخبرة.. ريكاردو جاريكا سيمهد الطريق لمنتخبنا لمواجهة تحدياتها المقبلة.. مرحبا بك أيها البروفيسور!".

ويحلّ جاريكا، المهاجم الدولي السابق، والبالغ من العمر 65 عاما، بدلا من مواطنه بيريزو، الذي أقيل من مهامه في نوفمبر الماضي.

ولم تكن نتائج تشيلي على قدر الآمال، في المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث تحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع باراجواي السابعة.

ويتأهل الستة الأوائل إلى النهائيات، التي ستقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك 11 يونيو - 19 يوليو 2026، فيما سيخوض السابع ملحقا دوليا.

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