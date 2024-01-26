زعيم الجنوب.. بيتسو موسيماني مديرا فنيا لأبها السعودي رسميا

أعلن أبها السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر أبها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن مدربه الجديد، وكتب: "من بلاد البافانا إلى زعيم الجنوب.. مرحبا بيتسو موسيماني".

ولم يكشف أبها عن أي تفاصيل خاصة بشأن التعاقد مع بيتسو موسيماني صاحب ال59 عاما.

ويعد أبها من المهددين بالهبوط إلى دوري يلو، إذ يحتل المركز (قبل الأخير) في دوري روشن للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ولبيتسو موسيماني عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية أبرزها قيادة الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي السعودي لدوري روشن.