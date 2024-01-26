عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زعيم الجنوب.. بيتسو موسيماني مديرا فنيا لأبها السعودي رسميا

موسيماني
موسيماني

أعلن أبها السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر أبها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو للإعلان عن مدربه الجديد، وكتب: "من بلاد البافانا إلى زعيم الجنوب.. مرحبا بيتسو موسيماني".

ولم يكشف أبها عن أي تفاصيل خاصة بشأن التعاقد مع بيتسو موسيماني صاحب ال59 عاما.

ويعد أبها من المهددين بالهبوط إلى دوري يلو، إذ يحتل المركز (قبل الأخير) في دوري روشن للمحترفين برصيد 14 نقطة.

ولبيتسو موسيماني عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية أبرزها قيادة الأهلي المصري لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والصعود بالأهلي السعودي لدوري روشن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

تجار الدولار في ورطة.. بشرى سعيدة للمصريين

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

الخطة الجديدة بدأت| تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء.. تفاصيل الجدول وعدد ساعات الانقطاع

أوقفوا الشراء فورا| جرام الذهب يقفز 1000 جنيه لهذا السبب

10 درجات كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم وأمطار بهذه المناطق

انتظروا.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

موضوعات متعلقة

منتخب مصر يذبح عجلا للتغلب على لعنة الإصابات بين اللاعبين

بريء| وزير الرياضة يكشف حقيقة هروب محمد صلاح بادعاء الإصابة| شاهد

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لـ فيوتشر

وزير الرياضة يكشف حقيقة استقبال إستاد مصر نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك|شاهد

إنه أحد قادتنا| زميل محمد صلاح في ليفربول يكشف تطورات إصابته

تشيلي تعين الأرجنتيني ريكاردو جاريكا مدربا جديدا للمنتخب

بيسيرو يعلن موعد تركه تدريب منتخب نيجيريا

رضوان جيد يقود قمة دور الـ16 بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

علي معلول يتحدث لأول مرة عن إعتزاله اللعب الدولي مع تونس

العدل الدولية: 16 صوتا يؤيدون إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة

خلال شهر.. محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بتقديم تقريرعن الأوضاع بغزة

أول تعليق من جنوب أفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

حكمت لصالح الإنسانية.. أول تعليق لوزير خارجية فلسطين على قرار العدل الدولية

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريحاتها عن شيرين عبد الوهاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ميرهان حسين

فستان مجسم.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

فيديو

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ