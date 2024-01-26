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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لـ فيوتشر

حسام حسن
حسام حسن

أكد علاء ميهوب، مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، أن حسام حسن، المدير الفني السابق للزمالك والمصري، سيتولى تدريب فريق مودرن فيوتشر، وذلك بعد رحيل البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني الذي رحل عن منصبه، وذلك بعد الاتفاق على فسخ التعاقد.

وأوضح «ميهوب» خلال لقاءه على قناة MBC  مصر مع مهيب عبد الهادي، أن حسام حسن أتم اتفاقه مع وليد دعبس، رئيس النادي، ليكون مديرًا فنيًا للفريق، مع تولي إبراهيم حسن منصب مدير الكرة، مشيرًا إلى أنه سيتولى مهمة المدير الرياضي للنادي.

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وأشار مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر إلى أن حسام حسن سيضع هو الجهاز الفني المساعد له، مشيرًا إلى أن الأجواء في مودرن فيوتشر تساعد على النجاح، وأن حسام وإبراهيم حسن يسعون دائمًا للنجاح.

وأضاف «ميهوب» أنه سيعقد جلسات مع حسام وإبراهيم حسن من أجل تنظيم الأمور الخاصة بالعمل في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجميع يتعاون داخل منظومة النادي.

وكان نادي مودرن فيوتشر قد قرر الاتفاق مع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني على الرحيل عن النادي، وفسخ التعاقد.
 

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