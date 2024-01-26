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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يذبح عجلا للتغلب على لعنة الإصابات بين اللاعبين

منتخب مصر
منتخب مصر

لجأ الاتحاد المصري إلى خطوة جديدة، للتغلب على لعنة الإصابات التي تواجه نجوم الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وقام عدد من مسئولي الاتحاد المصري، بذبح عجل لتوزيعه على الفقراء، في كوت ديفوار لتصحيح مسار المنتخب المصري في البطولة القارية، وتحديدا أزمة الإصابات التي تضرب الفراعنة.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، للإصابة في العضلة الخلفية، خلال لقاء غانا بالجولة الثانية بدور المجموعات، وغادر للعلاج في إنجلترا.

وخرج محمد الشناوي حارس المرمى من البطولة، وغادر إلى ألمانيا للعلاج من إصابته بخلع في الكتف.

وتعرض إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر للإصابة أيضا بارتجاج في المخ.

وغادرت بعثة منتخب مصر، اليوم الجمعة، إلى مدينة سان بيدرو، التي تستضيف مواجهة الكونغو الديمقراطية التي تقام بعد غد الأحد في ثمن النهائي.

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