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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إنه أحد قادتنا| زميل محمد صلاح في ليفربول يكشف تطورات إصابته

محمد صلاح
محمد صلاح

يتطلع لاعب خط وسط ليفربول أليكسيس ماك أليستر إلى الحصول على فرصة الفوز بأول ألقابه تحت قيادة يورجن كلوب بعد تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو ليضرب موعدا مع تشيلسي في 25 فبراير المقبل، وتابع اللاعب الأرجنتيني الفائز بكأس العالم أداءه المهيمن في نهاية الأسبوع ضد بورنموث بعرض مؤكد آخر على ملعب كرافن كوتيدج حيث تعادل الريدز 1-1 مع فولهام في تلك الليلة لكنه تقدم 3-2 في مجموع المباراتين.

وتمثل النتيجة تكرارًا لنهائي 2022 عندما تغلب ليفربول في النهاية على تشيلسي بعد ركلات الترجيح الضخمة بعد أن ظلت المباراة بدون أهداف لمدة 120 دقيقة، وكان ماك أليستر لا يزال لاعبًا في برايتون في ذلك الوقت، لكنه يتطلع الآن إلى محاولة الفوز بأول لقب له مع نادي ميرسيسايد، والذي كما أوضح، كان على وجه التحديد سبب انتقاله إلى أنفيلد في الصيف الماضي.

وفي حديثه لقناة beIN Sports بعد المباراة ضد فولهام، قال: "إنها لحظة جميلة جدًا أنتظرها حقًا. منذ انضمامي إلى هذا النادي، قلت إنني أريد الفوز بالألقاب، لذا ستتاح لنا الفرصة الآن لتحقيق ذلك، والفوز بالمباراة الأولى. كما قلت دائمًا، كل مباراة مهمة ولكن هذه المباراة بالتأكيد، وهذا النهائي سيكون لحظة جميلة."

وتأقلم ليفربول مع المباريات الأربع الماضية بدون هدافه محمد صلاح الذي غاب مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، لكن المهاجم عاد منذ ذلك الحين إلى ميرسيسايد لتلقي علاج مكثف من إصابة في الظهر وأوتار الركبة تعرض لها في مراحل المجموعات بالمسابقة، وليس من الواضح بعد متى قد يعود إلى اللعب.

وعندما سُئل عما إذا كان صلاح سيكون جاهزًا لمواجهة تشيلسي يوم 25 فبراير في نهائي كأس كاراباو على ملعب ويمبلي، قال ماك أليستر: "آمل ذلك، لأن الجميع يعرف مدى أهميته بالنسبة للفريق. إنه أحد قادتنا، لذا آمل أن يعود قريبًا وبصحة جيدة، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. إنه رجل محترف للغاية، ورجل لطيف للغاية. نريد جميعًا عودته في أقرب وقت ممكن ونأمل أن يكون جاهزًا لهذه المباراة".

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