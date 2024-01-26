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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمات الريدز.. ليفربول يعلن رحيل مديره الرياضي

يورج شمادتك
يورج شمادتك

 أعلن نادي ليفربول أن فترة عمل يورج شمادتك كمدير رياضي ستنتهي بعد انتهاء فترة الانتقالات في يناير.

و انضم شمادتك إلى فريق الريدز في يونيو الماضي، حيث أشرف على قسم عمليات كرة القدم بالنادي وقاد عمليات الانتقالات الواردة والصادرة، بعد أن قام سابقًا بدور مماثل في فولفسبورج وكولونيا وهانوفر وألمانيا آخن.

 وقال مايك جوردون، رئيس مجموعة Fenway Sports Group: "نود أن نسجل امتناننا ليورج على الدور المهم الذي لعبه منذ انضمامه إلى ليفربول الصيف الماضي، لقد قدم مساهمة قيمة، سواء من حيث الدعم الذي قدمه ليورغن كلوب والمساعدة والتوجيه المقدم لقسم عمليات كرة القدم المتميز لدينا. 

وأضاف: "فضلًا عن المغادرة مع تقديرنا لجهوده، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنقدم ليورج وعائلته أطيب تمنياتنا في المستقبل".

 وقال شمادتك: "ليفربول نادي مميز للغاية، لذا فإن الحصول على فرصة العمل هنا كان شرفًا كبيرًا بالنسبة لي، على الرغم من أنني كنت أعرف منذ البداية أن ذلك سيكون لفترة قصيرة فقط، وأود أن أشكر الجميع - المالكين والمدير الفني والموظفين واللاعبين والمشجعين - على الدعم الذي قدمته لي، وأقدم أطيب تمنياتي لبقية هذا الموسم".

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