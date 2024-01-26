توخيل: كلوب واحد من أفضل المدربين على مر العصور

تحدث توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، على استعدادات فريقه لمواجهة أوجسبورج غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة 19 من الدوري الألماني.

واستهل توخيل المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه اليوم الجمعة، بالحديث عن عزم يورجن كلوب الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم: "أريد معرفة الأخبار أولًا، لا يمكنني قول أي شيء، كلوب واحد من أفضل المدربين على مر العصور، دائمًا ما أثر على كل الأندية التي أشرف على تدريبها، هذه أنباء هائلة".

وتطرق إلى إصابة جوشوا كيميتش: "لا توجد فرصة، يعاني من إصابة في الكتف، من الصعب وضع موعد لعودته، ولكن سيتم معالجته بدون جراحة".

وأضاف: "سيغيب الثنائي كونراد لايمر ودايوت أوباميكانو لأسابيع، كوني لعب في كل المباريات معنا وبالتالي الأمر صعبًا، سنحاول تعويضه وهناك خطة لذلك، نحن جاهزون، ولكن عانينا من الكثير من الإصابات أمام يونيون".

وتابع توخيل: "نفتقد للاعبي وسط الميدان، جوشوا لن يشارك وكذلك كوني، وبالتالي لا يمكننا الاعتماد على ليون (جوريتسكا) في الخلف، في الغالب سيشارك ليون وألكسندر بافلوفيتش في وسط الميدان مع تواجد ماتياس دي ليخت وإريك داير في الدفاع".

وبالنظر إلى مواجهة أوجسبورج، قال: "نريد الفوز غدًا ولا نشعر بالقلق من كل ما حدث، الأمر يتعلق بالغد ونريد تقديم المستوى".

أما عن اعتداء نيناد بيليكا مدرب يونيون برلين على ليروي ساني: "نفقد المعنى عندما نذكر ساني في الأمر، يجب تحليل الصور كما هي، تم حسم الأمر".

وعلق على جاهزية إريك داير، قائلا: "هو دخل في الأجواء بصورة جيدة، بالطبع يفتقد للحصص التدريبية والمشاركة، الآن أمامه فترة هائلة من المباريات، وربما يكون ذلك هو الأفضل له، هو يدرك جيدًا ما يقوم به ولدي ثقة بأنه سيشارك غدًا مرة أخرى".

وأتم بالحديث عن إمكانية إبرام تعاقدات: "نعمل على الأمور التي تهمنا، لن نجبر على شيء بسبب الإصابات، لدينا ثقة في قوتنا وفي اللاعبين المتواجدين معنا، نأمل أن يعود مين جاي كيم ونصير مزراوي بدون إصابات، سوق الانتقالات يزداد تعقيدًا".