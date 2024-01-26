مدير البيت الروسي بالإسكندرية: العلاقات بين القاهرة وموسكو قوية ومتينة

أكد القنصل الروسي بافيل كيديسوك، مدير البيت الروسي بالإسكندرية، قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا، في جميع المجالات، منوها بالتقارب بين مصر وروسيا وتقاسم العديد من الملامح بين الشعبين.

وأعرب كيديسوك، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في الإسكندرية، عن حبه لمدينة الإسكندرية وحضارتها، مشيرا إلى حرصه على تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمعارض التى قربت بين البيت الروسي والمجتمع السكندري.

وأشار إلى أن طريقة التفكير واحدة في الدولتين ويجمعهما تقاليد مشتركة، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك و المستمر.

وأدار اللقاء الدكتورة هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية ومسؤول النادي الإعلامي بالبيت الروسي بالإسكندرية، حيث أشارت إلى الدور الروسي المساند لمصر منذ بناء السد العالي، ووقف العدوان الثلاثي على مصر وغيرها من المواقف عبر التاريخ.

وأشارت “الساعاتي” أيضا إلى الدور الروسي في محطة الضبعة النووية، والمشاريع الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.