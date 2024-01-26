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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير دفاع الاحتلال يهاجم "العدل الدولية": ارتكبت خطيئة

يوآف جالانت
يوآف جالانت

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت محكمة العدل الدولية عقب قرارها الذي أصدرته ضد إسرائيل قبل قليل؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

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رئيس جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل ويجب احترامه

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مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالتدابير الفورية لحماية الفلسطينيين في غزة

وقال وزير دفاع الاحتلال، إن محكمة العدل الدولية ارتكبت خطيئة بعدم رفض دعوى جنوب إفريقيا.

وعقب قرار العدل الدولية، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في رد على قرارات محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

كما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير،  محكمة العدل الدولية بـ"اللاسامية" قائلًا: "المحكمة لا تنشد العدالة، بل ملاحقة الشعب اليهودي".

بينما قالت حركة حماس، إن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يسهم في عزل إسرائيل.

وقالت رئيس محكمة العدل الدولية القاضية الأمريكية جوان دونوجو، إنّ المحكمة ارتأت أن التقارير والأدلة المقدمة من جنوب إفريقيا معقولة، مشيرةً إلى أن 15 صوتًا مقابل صوتين وافقوا على أن إسرائيل ملزمة بضمان عدم ارتكاب أي أعمال إبادة جماعية.

وأضافت خلال جلسة المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير الطارئة من جنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل، وأذاعتها قناة "إكسترا نيوز": "16 صوتًا مقابل صوت واحد صوتوا بأن إسرائيل عليها اتخاذ كل التدابير في سلطتها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية فيما يتصل بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

محكمة العدل الدولية

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