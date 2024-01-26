وزير الدفاع الإسرائيلي يشيد بالولايات المتحدة لوقفها تمويل الأونروا

أشاد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، اليوم الجمعة بالقرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأوضح جالانت أنه "يجب إجراء تغييرات كبيرة حتى لا تؤدي الجهود الدولية والأموال والمبادرات الإنسانية إلى تغذية حماس وقتل الإسرائيليين".

وبدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي عندما اخترقت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة وقتلوا 1200 شخص، أسروا 253 آخرين، تحت غطاء طوفان من الصواريخ التي تم إطلاقها على البلدات والمدن الإسرائيلية.

ويتعرض قطاع غزة، إلى عدوان إسرائيلي غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى جانب تدمير البنية التحتية في شتى القطاعات.