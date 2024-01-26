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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث تنفيذ عملية السلام | رئيس جنوب السودان يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليوم الجمعة، في جوبا وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا.

وأوضح بيان صادر من رئاسة جمهورية جنوب السودان، أن اللقاء يهدف إلى منافشة تنفيذ عملية السلام في جنوب السودان والانتخابات والأزمة في السودان.

وبدأت بيربوك الأربعاء الماضي، جولة أفريقية شملت جيبوتي وكينيا ووصلت اليوم إلى جنوب السودان وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة التي يشهدها السودان.

وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية في برلين الاثنين الماضي، أن محادثات بيربوك خلال هذه الجولة ستتركز على كيفية تنسيق مبادرات الوساطة الدولية بشكل أفضل وزيادة الضغط على أطراف النزاع في السودان.

وأكدت المتحدثة أن كل الدول الثلاث التي ستزورها بيربوك تلعب دورا بارزا في الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال في السودان.

رئيس جنوب السودان وزيرة الخارجية الألمانية سلفا كير ميارديت آنالينا بيربوك

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