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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتباك أسواق الذهب في مصر بعد ارتفاع الأسعار.. تفاصيل

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب حالة من الاضطراب في مصر؛ بسبب الارتفاعات المتواترة والسريعة بما لا يعبر عن حقيقة سعر الذهب اليوم، مما دفع عدد من منصات الذهب إلى حجب الأسعار بشكل مؤقت لحين انضباط السوق.

سعر الذهب اليوم السبت 27 يناير 2024

سعر جرام  الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 4377 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم 3820 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم  3283 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم 30640 جنيهًا.

سعر الذهب في البورصة العالمية اليوم

وعالميًا، استقر سعر الذهب اليوم ليسجل 2032 دولارًا.

إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب رسميا

قال الدكتور، أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صندوق الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب، عن طريق الاكتتاب في وثائق يتم طرحها من قبل الصندوق ويتم توجيه الحصيلة المالية من وراء الاكتتاب بشراء الذهب، موضحا أن صندوق الاستثمار في الذهب يحقق عائدا ماليا للمستثمرين وفقا لحركة الأسعار .

وأوضح غراب، أن صندوق الاستثمار في الذهب يتميز بعدد من المميزات أولها أنه يمكن للفرد أو المستثمر البدء بالاستثمار بأي مبلغ مالي صغير وبدون حد أقصى، كما أن الاستثمار بالذهب من خلال الصندوق يتم بدون حساب المصنعية التي يحصل عليها تاجر الذهب وهذا يمثل توفير مالي للمستثمر، إضافة إلى أنه يستثمر في ذهب أصلي مضمون بعيدا عن تعرض المواطن للاستثمار في ذهب مغشوش أو مقلد لدى الصاغة أو السوق المحلي، مضيفا أن الصندوق يعد فرصة للمواطن لادخار أمواله بالذهب .

وأشار غراب، إلى أن صناديق الاستثمار في الذهب تهدف لجذب شريحة كبيرة من المواطنين والمستثمرين اتجهوا لادخار أموالهم بالاستثمار في الذهب خاصو سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تلاحظ شراء عدد من المستثمرين المصريين لوثائق بصناديق استثمار في الذهب خارج مصر، مضيفا أن إطلاق صندوق الاستثمار في الذهب سيعمل على ضبط سوق الذهب وزيادة الشفافية وضبط سعر الذهب محليا، إضافة لتقليل المخاطر للمستثمر وتعظيم العائد له على المدى الطويل .

وتابع غراب، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يتم من خلال شراء الشخص وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد عدد الجرامات التي يمتلكها المستثمر، دون لجوء المستثمر لشراء الذهب العيني نفسه، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، مضيفا أن إطلاق تلك الصناديق يسهم في تمكين القطاع الخاص ويجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وربط السوق المحلي بالسوق العالمي.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الاستثمار فى الذهب الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية الهيئة العامة للرقابة المالية التنمية الاقتصادية الدكتور أشرف غراب

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