العراق يوجه رسالة إلى جنوب أفريقيا بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر اليوم الجمعة بشان جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدة بموقف وجهود جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها إنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقية.

‎وجددت الوزارة العراقية، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.