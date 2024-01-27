أخبار الفن| عزاء والد منير مكرم.. ليلى علوي تحتفل بميلاد ابنها بالتبني

عزاء والد منير مكرم.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

كشف الفنان أحمد غزي تفاصيل دراسته بالخارج، وتعلقه بكرة القدم في الصغر خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد للإحتفال بنجاح فيلم "الحريفة".

وتطرق للحديق عن النادي الذي لعب به كرة وأسباب إبتعاده عنها بالإضافة إلى كواليس تدريبة في فيلم الحريفة الذي يعتمد على لعب كرة القدم.

يحل اليوم الجمعة 26 يناير، عيد ميلاد الفنانة سحر حمدي، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1956، وتحتفل اليوم ببلوغها 68 عاما.

ظهرت على سحر حمدي، مواهب الرقص منذ أن كانت طفلة صغيرة، وصولا الى إجادتها للرقص الشرقي ولكن بأسلوب مختلف، فكانت لها بصمات خاصة من طريقة اختيار بدل الرقص بأشكال مختلفة وألوان مبتكرة حتي حصلت علي لقب «برنسيسة الرقص الشرقي».

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع فرقة ميامي الغنائية على مسرح محمد عبده أرينا يوم 2 فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عن طرح تذاكر حفل نانسي عجرم وفرقة ميامي غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية.

قالت الفنانة إلهام شاهين إن فيلم “يا دنيا يا غرامي”، من أقرب الأفلام إلى قلبها حتي الآن ولا تزال وستظل محتفظة بالنغمة الخاصة به على تليفونها طوال العمر.

وأضافت إلهام شاهين فى تصريحات لـ "صدي البلد": أنها سعيدة بأول تجربة إخراج فيلم روائي طويل للمخرجة كوثر مختار عن فيلم “مقسوم” ، وتتمني لها النجاح خصوصًا بعد النجاح الذي حققته فى الأفلام القصيرة .

نشرت الفنانة ليلى علوي، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه وهي تعانق ابنها خالد (بالتبني) وتحتفل بعيد ميلاده.

حرصت ليلى علوي، على تهنئة خالد بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: «كل سنة وانت طيب يا كل شيء».

تستعد المطربة بوسى، غدا السبت لطرح أحدث أغانيها التي تحمل إسم "زيه تاني" من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف.

وتعد الأغنية تغيير في جلد المطربة بوسى حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل عدد من المفاجئات، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان .

استقبل الفنان منير مكرم، واجب العزاء في والده، مساء اليوم، في كنسية مارجرجس في شبرا، بحضور عدد من نجوم الفن.

وشهد عزاء والد منير مكرم، حضور عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية المطربة ساندي الجديدة التي تحمل اسم انت تقبل مساء اليوم الجمعة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وبدأت ساندي في الترويج لأغنيتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائي للأغنية، متمنية أن تنال اعجاب جمهورها.