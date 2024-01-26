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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زيه تاني.. بوسي تستعد لطرح أغنية جديدة بتوقيع مدين ويحيي يوسف

بوسى
بوسى

تستعد المطربة بوسى، غدا السبت لطرح أحدث أغانيها التي تحمل إسم "زيه تاني" من كلمات حسام حسن وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف. 

وتعد الأغنية تغيير في جلد المطربة بوسى حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل عدد من المفاجئات، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان .

بوستر أغنية بوسي

أغاني بوسي

وطرحت بوسى، مؤخراً، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على  موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت بوسى قد طرحت مؤخراً أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي،

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".

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