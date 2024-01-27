رئيس حي الجمرك بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بوجود كافة الجهات المعنية والتنفيذية من مديري إدارة الأزمات والكوارث، والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والطرق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، وذلك لسيولة الحركة المرورية ، والتى شملت المرور بنطاق الحي بالعديد من الشوارع.

وشددت خليفة على المتابعة أول بأول، والاستجابة الفورية للشكاوى والخاصة بأي تجمع للمياه تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم.

يأتي هذا وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتشهد محافظة الإسكندرية أمطارا مستمرة تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وسط حالة من البرودة والصقيع .

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.