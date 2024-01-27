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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات اليوم السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه من المتوقع  أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة خاصة على مناطق من شمال وشرق المحافظة تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار.

وتشهد محافظة الإسكندرية أمطارا مستمرة تفاوتت شدتها من متوسطة لغزيرة علي مختلف المناطق مع استمرار الطوارئ بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وسط حالة من البرودة والصقيع .

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية  استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الاسكندرية الاجهزة التنفيذية الهيئة العامة للأرصاد الجوية التواجد الميداني الصرف الصحى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المناطق الساخنة

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