وزيرة الثقافة: الإقبال العام الحالي قد يصل إلى 5 ملايين زائر

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، إنها تعتقد أن الإقبال هذا العام على معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكون أكبر من العام الماضي بكثير.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، خلال لقائها ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الإقبال العام الحالي قد يصل إلى 5 ملايين زائر.

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يعبر عن الشخصية المصرية، مشيرة إلى أن اختيار النرويج ضيف شرف الدورة 55 لمعرض الكتاب فرصة مهمة وملهمة للتعرف على أهم ثقافات شمال أوروبا.



وأشارت إلى أن مصر متفردة فى تاريخها وأثارها وشخصيتها المصرية وفى كل شئ، لافتة إلى أن إختيار النرويج كضيف شرف كان إختيار موفق جدا.