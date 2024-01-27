عمرو سلامة: آسر ياسين تألم من شدة الضرب بفيلم شماريخ

قال المخرج عمرو سلامة أن فيلم شماريخ شهد اجتهادا كبيرا من قبل الفنانين في تمثيل أدوارهم بحرفية.

وأضاف عمرو سلامة خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن آسر ياسين تألم كثيرا من مشاهد الضرب مع مصمم الأكشن الكوري.

وقال المخرج عمرو سلامة إن فيلم شماريخ فكرته الأولى بدأت من 20 سنة، وأول نسخة كتبت في عام 2008، وانتهزنا فرصة العمل عليه بعد رحلة مثمرة استغرقت سنوات.

الكتابة والإخراج



وعلق المخرج عمرو سلامة قائلا: عملي مخرج وكاتب متعب جدا، لكن الكتابة بتعرض الشخص لـ الكآبة أما الإخراج مرهق جسمانيا، من حيث عدم انتظام النوم والأكل والسهر.

ورد عمرو سلامة على سؤال: بتحب المخرج ولا المؤلف؟ قائلا: مش بحب الاثنين، ومنتظر توقعات ورد فعل الجمهور، وأول نسخة في المونتاج كانت 3 ساعات ووصلت في النهاية لساعتين ونصف.