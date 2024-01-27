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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تشهد ختام التصفيات النهائية المؤهلة لـ كأس الأمم الإفريقية للطهاة

صدى البلد

شهدت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر؛ اليوم "الجمعة" فعاليات ختام التصفيات النهائية المؤهلة لكل من كأس الأمم الإفريقية للطهاة المقرر إقامته في مايو 2024 في مراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامته في سبتمبر 2024 في مدينة ليون بفرنسا.


وفي كلمتها هنأت دكتورة جاكلين عازر الفائزين ونقلت تحيات محافظ الإسكندرية محمد الشريف للحضور، وأكدت حرصه لمتابعة تلك الفعالية والتطورات والنتائج الخاصة بالمسابقة؛ مؤكدة أن محافظة الإسكندرية قدمت كافة أنواع الدعم لإنجاح هذا الحدث الذي انفردت به محافظتنا لأول مرة، والذي يؤكد استعداد الإسكندرية لاستقبال تلك المسابقات العالمية وتنظيمها على أعلى مستوى والتي تعد عامل جذب وترويج سياحي لعروس البحر المتوسط، حيث تم على هامش المسابقة تنظيم عدد من الجولات السياحية لمختلف المزارات الأثرية والمواقع السياحية المختلفة والتي تعد مقصدا سياحيا هاما للوفود المشاركة للتعرف على تاريخ عروس البحر المتوسط ومكانتها السياحية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعبد الوهاب محمد مدير مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية ولفيف من القناصل والمهتمين بالمجال السياحي بالإسكندرية.

الاسكندرية جاكلين عازر كأس الأمم الإفريقية للطهاة المغرب محافظ الاسكندرية

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