عاجل
اخبار التعليم |الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الدوري اليوم... تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. آخر موعد للتقديم بالترم الثاني أخبار التوك شو..حسام بدراوى: كنت أرغب فى خلو الدستور من مرجعيات الأزهر ..المؤامرة كانت كبيرة والشعب بريء.. «بكري» يكشف حقائق عن ثورة 25 يناير غدا..بدء المرحلة الثانية من تدريب للمعلمين الجدد بالوادى الجديد سوريا.. الخارجية : قرار محكمة العدل الدولية إنهاءً لإفلات إسرائيل من العقاب الأهرام : تطوير صناعة السياحة شهد جهودا غير مسبوقة ومازال في حاجة للمزيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام : تطوير صناعة السياحة شهد جهودا غير مسبوقة ومازال في حاجة للمزيد

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه لا يختلف اثنان على حقيقة أن السياحة يمكن أن تصبح المصدر الأول للعملات الصعبة للخزانة العامة المصرية، كما أنه لا يختلف اثنان على أن السنوات القليلة الماضية شهدت جهودا غير مسبوقة لتطوير صناعة السياحة في مصر، ومع ذلك فإن تطوير هذه الصناعة مازال في حاجة إلى جهود أكبر، وأن تكون مدروسة بمنتهى الدقة والذكاء.


وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (حتمية تطوير صناعة السياحة) - أن يوم الأحد الماضي أثيرت تحت قبة البرلمان قضية السياحة، حيث تحدث أعضاء مجلس النواب بمنتهى الصراحة عن السلبيات، وقام وزير السياحة أحمد عيسي، بالرد بكل شفافية على استفسارات النواب، وللحق فقد اعتراف الوزير بأن صناعة السياحة ما زالت تعاني مشكلات عديدة، من بينها ما سماه بتفتت الصناعة، بمعنى عدم التنسيق بين مكوناتها، وهو ما يستدعي صدور قانون جديد للشركات السياحية، لأن القانون الحالي يعود إلي سبعينيات القرن الماضي.


وأشارت إلى أن كان من بين ما طالب به الوزير توفير المزيد من المقاعد في الطائرات للسياح القادمين إلى مصر، نظرا إلى أن المتاح الآن لا يكفي للوفاء بالطلب المتزايد على زيارة مصر، وضرب الوزير مثالا بأن عدد مقاعد الطيران القادم من روسيا إلى مصر في عام 2023 بلغ نحو 30 ألف مقعد فقط، بينما كان المطلوب أضعاف هذا الرقم حتى يستطيع كل السائحين الروس القدوم إلى مصر، وعلاوة على ذلك فإن الشركات السياحية لابد من تقديم حوافز لها كي تنجح في استمالة المزيد من السائحين.


وتابعت: أن من بين التحديات أيضا ضرورة تكثيف التدريب للعناصر البشرية العاملة في المنشآت السياحية بمختلف أنواعها، إذ لم يعد مقبولا قيام هواة غير مدربين بهذه الوظائف، ونعرف جميعا حجم الضرر الذي ينتج عن العامل غير المدرب، ثم إن هناك جانبا آخر هو عدد الغرف المتاحة لإقامة السائحين، ويعرف خبراء السياحة أن هناك غرفا كثيرة بالفنادق مغلقة حاليا؛ بسبب الأزمات التي مرت بها صناعة السياحة بالعالم كله، نتيجة لجائحة "كورونا".


وأوضحت أنه حتى الآن لم تتعاف السياحة تماما، وهو مايستدعي من القائمين على السياحة في مصر تقديم حلول مبتكرة غير تقليدية لزيادة التشغيل، وإعادة فتح تلك الغرف، وهنا يمكن الحديث عن مسائل مثل العرض والطلب السياحي، والأسعار، وتبادل الأفواج بين عدة دول وغيرها.


وأكدت الصحيفة، أن مصر تتمتع بكل أنواع السياحة بدءا من السياحة التاريخية إلى الشاطئية، إلى العلاجية، إلى سياحة اليخوت والصحراء، وأيضا السياحة الدينية، على اعتبار أن مصر تمتلك تنوعا دينيا وتاريخيا وثقافيا لا تملكه الكثير من الدول التي حولنا، وهو ما يجب الاستفادة منه.

السياحة صناعة السياحة مصر وزير السياحة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

مباحثات السيسي الهاتفية مع بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا تتصدر اهتمامات الصحف

الشعب كلمة السر.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

فى دقائق بسيطة .. طريقة استخراج قيد عائلى من الانترنت

قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى في الحديدة باليمن

شاهد سباق بين طائرتين في الهواء.. فين الركاب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سباق بين طائرتين في الهواء.. فين الركاب؟

شاهد بحيرة متجمدة بداخلها تمساح.. كيف يتنفس؟

الكوريون يتناولون أعواد الأسنان والحكومة تتدخل.. تفاصيل

الحق نفسك.. اختبار دم بسيط لتشخيص وعلاج أورام الدماغ| تفاصيل كاملة

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ