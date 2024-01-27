هل تسخين الأطعمة المختلفة يمثل خطورة على الصحة؟.. أستاذة مناعة تجيب

تحدثت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أستاذة البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة عن حقيقة التحذير من تسخين الأطعمة المختلفة وإعادة استخدامها مرة أخرى.

لا يجب ترك الطعام خارج الثلاجة

وقالت “عبد الوهاب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن الطعام لا يجب تركه خارج الثلاجة بعد الطهي أكثر من ساعتين في فصل الشتاء وساعة واحدة فقط في فصل الصيف.



ولفتت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أستاذة البكتريا والتغذية العلاجية والمناعة إلى أن الطعام يمكن تسخينه لكن لمرة واحدة فقط بعد وضعه في الثلاجة، ويفضل تسخينه في الميكروويف.