الجيش الأوكراني: القوات الروسية تحتفظ بـ22 صاروخ كاليبر في البحر الأسود

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت أن القوات البحرية الروسية لديها ست سفن في البحر الأسود، بما في ذلك أربع حاملات صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، بإجمالي يصل إلى 22 صاروخًا.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان له أنه "اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا يوم 27 يناير، كانت هناك ست سفن معادية في البحر الأسود، بما في ذلك أربع حاملات صواريخ كروز من طراز كاليبر، مع إجمالي يصل إلى 22 صاروخًا؛ وسفينة روسية واحدة في بحر آزوف" بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف البيان "أبحرت خمس سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف، اثنتان منها من مضيق البوسفور؛ أبحرت ست سفن إلى البحر الأسود، وواصلت اثنتان منها التحرك نحو مضيق البوسفور".

كما ورد، في 26 يناير، أبلغت البحرية الأوكرانية أن روسيا لديها ثلاث حاملات صواريخ مجهزة بـ 16 عيارًا في البحر الأسود.