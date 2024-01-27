مركز سقارة يعلن بدء تدريب 169 من العاملين بالمحليات.. غدا

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء الأسبوع الـ25 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، غدا الاحد، متضمنا تنظيم 4 دورات تدريبية، الاولي بتكليف رئاسى عن "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، والثانية دورة تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الاعلام وطرق التأثير على الجمهور، والثالثة دورة الأرشفة والفهرسة الإلكترونية وتداول المستندات الإلكترونية، والرابعة دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، ويستفيد من هذه الدورات ( ١١٤ ) متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لدعم منظومة التدريب وتطوير مهارات العاملين بالإدارة المحلية ورفع قدراتهم نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن لمواكبة التغييرات والتَطَورات العالمية المُعاصرة لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات" يتم تنفيذها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منها 30 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب بجميع المحافظات.

وأضاف أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز على التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة تعميم الممارسات وإجراءاتها وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علي تقدير الإحتياجات والإعتبارات الفنية واللوجستية قبل واثناء تنفيذ الخطة وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات.

وأوضح ان التدريب سيتضمن التطبيق العملي للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ25 يشهد تنظيم دورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام وطرق التأثير على الجمهور"، التي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام.

ولفت إلى أن الدورة سيتم تنفيذها علي مدار اسبوعين علي التوالي وسيركز المحتوي التدريبي للأسبوع الأول علي التعريف باساسيات التحدث والتواصل الفعال اللفظي والغير لفظي، وتنمية مهارات العرض والالقاء ومواجهة الجمهور والخوف من الخطابة والتلعثم، والتخطيط والإعداد الجيد للخطابات الناجحة وأساسيات الإقناع، أسس وقواعد التعامل مع وسائل الإعلام والمهارات الشخصية اللازمة لذلك، والتعريف بلغة الجسد والتواصل الفعال وتوصيل الرسالة واستخدام نبرة الصوت، وأنواع الجمهور ومهارات التأثير وتفعيل الإيماءات والتعرف على أسرار نجاح المشاهير من خلال مقاطع الفيديو في العوامل التالية (الإيماءات ولغة الجسد، نبرات الصوت).

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن المحتوي التدريبي لدورة "تحليل مضمون الخطاب السياسي والإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام" الذي سيركز ايضا علي تحليل المحتوى وتقديم مؤشرات ومعايير موضوعية عما تقدمة وسائل الإعلام وخطواته وطرق إعداده وتحليله، والطرق العلمية لإعداد استمارات تحليل المحتوى وطرق تفريغها، وكيفية تحليل البيانات كميا وكيفيا وإعداد تقارير دورية للخروج برؤية متكاملة للمسئول ولتسويق جهود الحكومة، وقواعد التواصل مع المؤسسات الصحفية والإعلامية، وطرق عرض نتائج التحليل بشكل جذاب من خلال (انفجراف)، ويتم خلال الدورة ايضا تنفيذ عدة ورش عمل حول كيفية جذب انتباه الحضور وترك انطباع قوي والتحدث بطلاقة أمام الآخرين، وكيفية تجهيز اللقاء الإعلامي والفاعليات المختلفة، واستخدامات تحليل المضمون وبرامج التحليل الاحصائي لتحليل البيانات الكمية، وتختتم الدورة بتنفيذ تطبيقات عملية على تحليل الخطاب الإعلامي وقياس الاثر، وعلى حرفية إدارة اللقاءات الإعلامية وفن الخطابة.