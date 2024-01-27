مجلة أمريكية: إيران أمامها فرصة جيدة لامتلاك قنبلة نووية بفضل إسرائيل

اعتبرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية أنه في ظل الوقت الراهن الذي تواصل فيه إسرائيل شن عدوانها على غزة وفلسطين فإن هناك فرصة أمام إيران في توسيع حصولها على القنبلة النووية.

وذكرت المجلة أن ما يفعله الاحتلال لا يساهم في استقرار الأمور في المنطقة وهذا ما يثير دول الشرق الأوسط ومن ضمنهم إيران.

وأكدت المجلة أن حرب غزة قد تجعل إيران نووية أكثر احتمالا.

وذكر خبراء أن التوترات الإقليمية بسبب حرب غزة وانخراط المتحالفين مع طهران جعلها أكثر شعورا بالقلق والضعف أمام التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وعليه فإن ذلك يترك فرصة لطهران لتواصل عملياتها نحو التقنية النووية للوصول إلى أول قنبلة نووية وتحسم الصراع لصالحها.